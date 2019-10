Andreazzoli: “Episodi e interpretazioni hanno deciso la gara. Criscito? Infortunio serio”

Aurelio Andrezzoli, allenatore del Genoa, ha parlato dopo la sconfitta rimediata per 1-2 con il Milan ai microfoni di DAZN: “Criscito sta male, l’infortunio è serio. La sensazione è questa. La partita? Come l’ho vista io l’avete vista anche voi. Al termine del primo tempo ho fatto i complimenti ai ragazzi per la gara, poi in un paio di minuti abbiamo buttato via tutto, abbiamo commesso un’ingenuità incomprensibile. Poi la squadra ha fatto anche di più, con il cuore fuori dalla maglia. C’è rammarico, il risultato è fastidioso e ti fa uscire con questa sensazione dal campo. Come si diceva ieri il calcio è fatto di episodi, è vero pure che se metti voglia e cuore incidono meno gli episodi. Oggi hanno inciso molto. Il rosso a Biraschi sul rigore? Proteste non ne ho fatte, io parlo e accetto le decisioni degli arbitri. Il regolamento parla chiaro, gli episodi hanno girato in senso contrario. Poi Reina si è rifatto, poi siamo qui a raccontare una storia diversa da quella che volevamo raccontare. Se non giochi con organizzazione paghi. Abbiamo pagato poco sul campo, ma molto dal punto di vista del risultato. Ci sono anche delle responsabilità, a volte anche mie. Sono tutte situazioni da interpretazione e con alcune leggerezze, ci stanno in un gruppo giovane che va educato e incattivito. Noi abbiamo preso tanti gol a squadra schierata, dove si dovrebbe gestire la situazione in maniera migliore”.

Foto: Genoa Twitter