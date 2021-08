Andreazzoli: “Ecco perché abbiamo preso Cutrone. Può giocare in coppia con Mancuso”

Aurelio Andreazzoli, tecnico dell’Empoli, dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Vicenza, intervenuto in conferenza stampa, ha espresso tutta la sua soddisfazione. “Abbiamo giocato benissimo nel primo tempo realizzando tre gol ma potevamo farne il doppio. Non era preventivato il calo fisico, ma è stato dovuto al valore dell’avversario. Nel finale però siamo andati in crescendo e questo è rassicurante. Mancuso? Una certezza, mentre Cutrone è stato preso per aumentare il valore del reparto avanzato. Possono giocare insieme ma non è l’unica soluzione. Bajrami ha qualità, che giochi 20 metri più avanti o dietro, o sulla fascia cambia poco. Più che parlare di punti fermi mi piacerebbe parlare del gruppo. Vorrei poter cambiare gli uomini e avere un vantaggio in questo: abbiamo tanti calciatori, andremo su questa strada”.

Foto: Twitter Empoli