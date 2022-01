Andreazzoli: “Contro l’Inter sarà un banco di prova anche per i giocatori che hanno trovato poco spazio”

Aurelio Andreazzoli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro l’Inter: “Sarà un banco di prova per la squadra e per le individualità, anche quelle che si sono viste meno fino a oggi. Vogliamo ben figurare contro un avversario che, per le risorse che ha e per il calcio che fa, è inutile parlarne. Cercheremo di fare la nostra parte per le nostre possibilità”.

FOTO: Twitter Empoli