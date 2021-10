Andreazzoli: “Con l’Atalanta vogliamo giocarcela. In attacco sceglierò la soluzione che mi darà migliori garanzie”

Aurelio Andreazzoli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Atalanta. Ecco le sue parole: “L’Atalanta è un test difficile, ce la vogliamo giocare. Se la perderemo sarà perché loro saranno stati più bravi e noi faremo un passo ulteriore in termini di esperienza. Ricci e Pinamonti stanno bene tutti e due. Per quanto riguarda i nazionali, per chi fa il mio mestiere diventa più un problema che un piacere, perché sei costretto a rompere certi ritmi. Devi arrivare a dei compromessi, però è una situazione con cui bisogna convivere. Bisogna esser bravi a scoprirne le virtù. Non abbiamo avuto problemi particolari, però interrompere il lavoro una decina di giorni è veramente fastidioso. In attacco sceglierò la soluzione che mi darà migliori garanzie. Non faccio scelte per mio gusto ma perché voglio andare incontro alle necessità della squadra. La partita può cambiare durante i novanta minuti, poi ci sono gli avversari, per cui le valutazioni le faremo anche in questa direzione”.

FOTO: Sito Empoli