Andreazzoli: “Con la Fiorentina senza remore. Saponara da valutare”

Alla vigilia della sfida tra il suo Genoa e la Fiorentina, il tecnico rossoblu Aurelio Andreazzoli ha parlato in conferenza stampa: Conosco Vincenzo, li ho visti contro il Napoli. Quella che ho visto è una squadra che aveva grosse intenzioni, di mettercela tutta per superare il Napoli non per non subire. Sono stati arrembanti, poi gli episodi li abbiamo visti tutti. Ma è sempre stata in campo e ha combattuto per vincere. Chiederò quello che ho chiesto alla fine del primo tempo alla prima giornata. Di non avere remore. Come dimostrato nel primo tempo con la Roma, se giochi meno libero si ottengono risultati inferiori alle aspettative. Per domani avremo con noi Agudelo e Pajac che erano squalificati. Oggi facciamo allenamento con Saponara per vedere quale sarà la sua condizione, anche se è deficitaria. Noi anteponiamo sempre la salute dei calciatori a tutto il resto. I ragazzi hanno già dimostrato di avere le idee più chiare. Poi ci sono i dettagli, i tempi, fare le scelte giuste. Il fatto che due attaccanti giovani come Pinamonti e Kouamé abbiano trovato il gol è una buona cosa. Non metterei però solo loro due ma tutti quelli che giocano. Il difficile viene ora, non quanto fatto fino ora che è come sbozzare un blocco di marmo, ora bisogna dare le sembianze e raffinare tutto. Vedremo se saremo capaci di farlo“.

Foto: sito ufficiale Genoa