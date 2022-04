Andreazzoli: “Avevo chiesto alla squadra una partita da raccontare a figli e nipoti”

Aurelio Andreazzoli, allenatore dell’Empoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN: “Oggi c’è stato un insieme di emozioni che fanno bene alla mente e male al cuore, perché abbiamo rischiato un po’ tutti, ma lavoriamo e viviamo per queste dinamiche. Auguro a tutti di provare sensazioni come quelle odierne. Stamattina avevo chiesto ai ragazzi di partecipare a questa gara così da raccontarla a figli e nipoti, ed è venuta fuori una partita di questo tipo, infatti la farò vedere a mio nipote.

Vorrei porre l’accento sul nostro punto, che ha sofferto ma partecipato tantissimo a quelle che sono le nostre sorti. Non rompono le scatole e vengono per sostenere, oggi finalmente sono molto soddisfatto per loro. Spalletti? Mi vuole bene, sarà contento perché sono felice io. Una volta ci siamo incontrati, io sono retrocesso e lui è andato in Champions. Il giochino è questo.

Volevamo fare questa partita, l’abbiamo fatto e ci siamo preso dei rischi. La squadra ha messo in campo la volontà di sacrificarsi e il piacere di farlo. Le cose non vengono per caso ma perché le vuoi“.

Foto: sito ufficiale Empoli