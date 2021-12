Andreazzoli: “Abbiamo le idee più chiare rispetto a un mese fa. Infortunio Haas? Le mie impressioni non sono buone”

Andreazzoli ha parlato in conferenza stampa dopo il passaggio del turno in Coppa Italia: “È una conferma di quello che si diceva in questi giorni: abbiamo la possibilità di utilizzare tutti i giocatori, l’abbiamo fatto in maniera massiccia rispetto a domenica. La squadra ha risposto bene, siamo soddisfatti. Abbiamo le idee più chiare rispetto a prima. Molte individualità erano diverse, è venuta fuori la partita che volevamo fare. Haas? Le mie impressioni non sono buone. Sta facendo la risonanza, speriamo non vengano confermate queste sensazioni, ma tutto lascia presupporre che possa essere una cosa abbastanza grave”.

FOTO: Sito Empoli