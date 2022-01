Andreazzoli: “Abbiamo cercato di recuperare la condizione fisica. Il Sassuolo squadra attrezzata”

Il tecnico dell’Empoli Aurelio Andreazzoli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Sassuolo: “Sono rientrate le situazioni dei calciatori, abbiamo Luperto e Bandinelli squalificati, Romagnoli non è disponibile. Inoltre Parisi è infortunato. Il resto è in condizione ma considerando che abbiamo giocato poche ore fa. Abbiamo cercato di recuperare una condizione fisica buona, giochiamo contro una squadra attrezzata, brillante e redditizio”. Su Dionisi: “Il ragazzo è interessante, lo ha dimostrato ampiamente. La squadra si esprime sempre bene, io faccio il tifo per lui perché faccio il tifo per i giovani e per chi dimostra. Lo rivedo volentieri domani e spero che finisca come all’andata”.

FOTO: sito Empoli