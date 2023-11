Andrea Lazzari: “La Juventus è favorita, ma il Cagliari venderà cara la pelle”

Andrea Lazzari, ex giocatore del Cagliari, in un’intervista a Juventusnews24 ha analizzato il match che andrà in scena alle 18 tra sardi e la Juve.

“Secondo me ci si potrà aspettare una bella partita. In questo momento ovviamente la Juve ha qualcosa in più, ma il Cagliari venderà cara la pelle. I bianconeri ci hanno abituato ad essere veramente cinici. Magari a volte possono lasciare anche il pallino del gioco all’avversario, ma le occasioni che capitano vengono sfruttate sempre al massimo. E se poi i risultati arrivano non vedo perchè Allegri dovrebbe cambiare qualcosa”.

Foto: Allegri Instagram