Andrè Silva sbarca in Arabia? “Dipenderà dalle opportunità che avrò”

02/05/2025 | 19:38:58

L’ex attaccante del Milan Andrè Silva, attualmente al Werder Brema, è stato intervistato da Record e ha parlato anche del suo futuro: “Io in Arabia? Dipende dalle opportunità che si presentano. Per esempio, non avrei mai pensato di passare così tanto tempo in Germania, ma qui mi sono fatto notare, mi sono creato un’immagine”. Su un possibile ritorno al Porto, che sogna da tempo: “Non c’è mai stata l’occasione. È difficile per me parlarne, perché c’è la parte professionale e quella emotiva… Ma non si sa mai quello che può accadere” le parole del centravanti che ha vestito anche la maglia del Lipsia.

FOTO: Sito Werder Brema