André Silva è vicino al suo ritorno in campo. L’attaccante portoghese è sul punto di smaltire l’infortunio che non gli aveva consentito di giocare la parte finale della stagione con il Siviglia, che non ha riscattato il classe 1995, che su Instagram ha pubblicato un video con una descrizione eloquente. “Quasi recuperato e pronto per la nuova stagione”, ha scritto il 23enne.

Foto Twitter Milan