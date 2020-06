André Silva non si ferma più: 7° gol nelle ultime 8 partite con l’Eintracht

André Silva non si ferma più. L’attaccante portoghese ha lasciato la sua firma anche nella bella vittoria dell’Eintracht tra le mura amiche contro lo Schalke 04: i padroni di casa vincono 2-1 scavalcando in classifica il club di Gelsenkirchen, alla 14esima gara consecutiva senza vittoria. Per l’attaccante portoghese si tratta della settima rete con la maglia dell’Eintracht nelle ultime otto partite, vale a dire da quando è ricominciata la Bundesliga. Per André Silva fanno 15 sigilli stagionali, numeri di tutto rispetto e che ora potrebbero spingere l’Eintracht a riscattare il classe ’95 dal Milan.

Foto: Twitter personale Andre Silva