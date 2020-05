André Silva: “Bundesliga in campo? Veniamo controllati e mi sento sicuro. Futuro? Non lo so”

André Silva, attaccante del Milan in prestito all’Eintrach Francoforte, ha parlato a La Gazzetta dello Sport: “In Germania ci si è mossi con grande attenzione. Si guarda ai club, che sono imprese, ai giocatori e a tutti i collaboratori: siamo messi nelle condizioni di lavorare bene, senza avere altri pensieri. Abbiamo regole alle quali attenerci. Veniamo sottoposti spesso a tamponi. Quindi sì, mi sento al sicuro. Inoltre riprendere a giocare era importante per difendere il nostro mondo e far sì che ci sia un lieto fine per tutte quelle persone che vivono di calcio. Futuro? A Francoforte ho avuto l’occasione di mettermi in mostra, ho avuto fiducia. Sono contento di essere qui. Non posso sapere cosa accadrà. Indipendentemente da club, competizione o paese io però voglio essere protagonista. Chi è ambizioso vuole sempre vincere”.

Foto: André Silva Twitter