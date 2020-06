André Silva ancora a segno con l’Eintracht: 4° gol nelle ultime 5 partite. E ora il Milan…

André Silva non si ferma più. L’attaccante portoghese ha lasciato la sua firma anche nella bella vittoria dell’Eintracht sul campo del Werder Brema, battuto 3-0 nel recupero della 24esima giornata di Bundesliga. Un successo che ha permesso alla squadra di Adolf Hutter di allontanarsi dalle zone calde della classifica e di sognare nuovamente l’Europa. Un brillante momento di forma per André Silva, al suo quarto gol (il terzo consecutivo) nelle ultime 5 partite di campionato (tutte disputate dopo lo stop per il Coronavirus). Per l’attaccante portoghese fanno 12 sigilli stagionali, numeri di tutto rispetto e che ora potrebbero spingere l’Eintracht a riscattare il classe ’95 dal Milan, con il doppio affare che coinvolge Rebic che ha margini sempre più in crescita per andare in porto.

Foto: Twitter ufficiale Lipsia

Foto: Twitter personale André Silva