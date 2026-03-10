André: “Il Milan? Sarebbe un sogno. Ma penso al Corinthians”

10/03/2026 | 18:17:51

André, giovane talento del Corinthians, ha attirato le attenzioni di tanti club in Europa, tra cui il Milan.

Il giovane ha parlato a Globo Esporte, soffermandosi sul futuro: “Sono molto calmo. La mia concentrazione è al 100% qui al Corinthians. Se andassi al Milan vivrei un sogno, ma anche qui sto vivendo un sogno. Giocare per il Corinthians è un sogno che ho sempre avuto fin da bambino, ancora di più da professionista”.

