André Gomes racconta: “Il primo giorno di allenamento al Barça dimenticai gli scarpini”

Intervistato da Eleven Sports, André Gomes, centrocampista portoghese dell’Everton, ha ricordato i suoi primi giorni al Barcellona: “Al mio primo giorno di allenamento con il Barcellona, a causa di un malinteso, non avevo portato gli scarpini per scendere in campo. Me li ha dovuti prestare Busquets! Essere al Barça è stato il punto più alto della mia carriera. Sono molto grato al club. Ovunque vada, porto con me gli insegnamenti di quel periodo. Chi è meglio fra Messi e CR7? Ho imparato molto da entrambi, sono due giocatori con un talento enorme. Ma, soprattutto, hanno una mentalità incredibile. Vogliono sempre vincere e si arrabbiano quando non vincono, anche se si tratta di una gara amichevole. La forza mentale di Messi e di Cristiano è incredibile.”

Foto: Mundo Deportivo