Andorra: Owono allo stadio per la prima volta dalla morte di de Miguel

20/11/2026 | 22:55:42

Jesus Owono, giocatore della Guinea Equatoriale in forza all’Andorra, club di seconda divisione spagnola, è tornato per la prima volta all’Estadi de la FAF dal terribile scontro di gioco che ha causato la morte di Jesus de Miguel durante la sfida contro il Tenerife. Il portiere è stato visto sugli spalti insieme ad alcuni suoi compagni di squadra in occasione della partita contro il Leganes di Alvaro Morata, autore di una rete nel 1-3 finale. Owono è apparso visibilmente triste e, al termine del minuto di silenzio, è stato immortalato mentre pregava. Il suo ritorno in campo, sempre più incerto, non sarà possibile prima di dieci giornate, in virtù della squalifica inflittagli dalla Federazione spagnola.

Foto: X Andorra