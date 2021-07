Andiamo! Vamos! Siamo in finale: Gigio para, Jorginho decide

A Wembley si affrontano Italia e Spagna nella semifinale di Euro 2020. Inizio di studio da parte delle due formazioni, da segnalare una buona occasione nei primissimi minuti per Barella, lanciato in profondità dal tocco verticale di Emerson Palmieri. Il suo tiro a rientrare sul secondo palo si stampa sul palo, ma è fuorigioco.

Al 22′ Emerson va via ad Azpilicueta sulla sinistra, vede Unai Simon uscire e serve Immobile. L’attaccante appoggia per Barella ma entrambi perdono il tempo utile per tentare la conclusione a rete.

La Spagna risponde pericolosamente al 25′, Dani Olmo trova una conclusione potente e angolata dall’interno dell’area di rigore, bravo Donnarumma in tuffo a respingere.

Allo scadere del primo tempo Insigne serve Emerson alla sinistra dell’area di rigore, il mancino del giocatore del Chelsea colpisce la traversa. Finisce a reti bianche la prima metà di gara a Wembley.

Nella ripresa parte bene la Spagna, chance per Sergio Busquets, servito da Oyarzabal, palla di poco alta sulla traversa azzurra.

Un minuto più tardi Chiesa impegna Unai Simon, conclusione troppo centrale. Ma l’esterno della Juve al 60′ trova il gol del vantaggio, ripartenza veloce dell’Italia, Chiesa si impossessa di un pallone conteso e infila Unai Simon, lasciando partire una conclusione a giro sul secondo palo. 1-0 Italia, ha segnato Chiesa! Berardi a tu per tu col portiere iberico non riesce a trovare il gol del raddoppio e poco dopo la Spagna punisce: all’82’ Dani Olmo pesca alla perfezione Morata tra le linee e per l’attaccante bianconero è un gioco da ragazzi battere Donnarumma e pareggiare i conti. E’ 1-1 a Wembley! Gli assalti finali delle due formazioni non portano alcun pericolo:

si deciderà ai tempi supplementari la prima semifinale di Euro 2020.

I supplementari si aprono con tanta tensione e poco gioco, la prima chance è per l’undici di Luis Enrique al 99′: tiro potente di Dani Olmo che Donnarumma salva con un guizzo. Si accende un flipper incredibile e il pallone termina sul fondo. Due minuti più tardi Donnarumma allontana male un cross proveniente dalla destra, il subentrato Marcos Llorente prova a sfruttare l’incertezza del portiere, ma la sua conclusione viene murata da Bonucci.

Al 111′ gol annullato a Berardi che scatta in posizione irregolare e dal lato sinistro dell’area di rigore batte Unai Simon in caduta. Si va ai calci di rigore a Wembley tra Italia e Spagna.

Sbagliano Locatelli e Dani Olmo all’inizio, poi è Morata a fallire il quarto rigore delle Furie Rosse, Jorginho manda l’Italia in finale!

Foto: Twitter Euro 2020