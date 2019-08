Andersen: “Il Lione ha investito tanto su di me, voglio restituire la fiducia”

Un mese fa, Joachim Andersen si trasferiva dalla Sampdoria al Lione per una cifra complessiva di 30 milioni di euro bonus inclusi. Nella sua conferenza di presentazione, il difensore classe ’96 ha parlato della sua nuova avventura e della spesa compiuta dall’OL per acquistare il suo cartellino: “È una domanda che mi viene posta spesso, ma non spetta a me parlare di prezzo, bensì ai due club. L’OL ha investito tanto su di me, e da parte mia non può che essere un complimento, e cercherà di fare del mio meglio per restituire la fiducia che mi è stata data. Sylvinho (l’allenatore dei transalpini) è pieno di energia ed è simile agli allenatori italiani per l’importanza che dà alla tattica. Ho un ottimo feeling con lui. La speranza di diventare un titolare assoluto della Danimarca è uno dei motivi per cui sono venuto qui. Sono già stato selezionato già ai tempi della Sampdoria e spero che la possa ripetersi anche qui a Lione“.

Foto: twitter Lione