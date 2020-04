Anderlecht, nessuna notizia di Nasri: il francese ha fatto perdere le sue tracce

Samir Nasri ha fatto perdere le sue tracce all’Anderlecht. E’ questa la notizia riportata da La Derniere Heure, secondo cui il giocatore francese si troverebbe Dubai dove dovrebbe seguire un allenamento personalizzato. Tuttavia, a differenza dei compagni, non ha fatto avere alcun aggiornamento in merito alla società. L’ultimo suo segnale di attività sui social risale a due settimane fa quando, tramite un post, ha reso omaggio a Pape Diouf, ex-presidente del Marsiglia scomparso per via del Coronavirus.