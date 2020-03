Anderlecht, Kompany disposto a pagare gli ingaggi di chi rifiuta il taglio

In tutto il mondo del calcio, in questo momento di assoluta emergenza a causa del Coronavirus, si sta trattando il tema legato al taglio degli ingaggi dei calciatori. In Italia e in Spagna alcune squadre hanno già raggiunto l’accordo con i propri tesserati. Intanto, secondo il quotidiano belga Hln, Vincent Kompany, difensore e capitano dell’Anderlecht, si è dimostrato disposto a pagare di tasca sua gli stipendi dei compagni di squadra che rifiuteranno la decurtazione. Non tutti sono d’accordo all’interno dello spogliatoi biancomalva, ma l’ex Manchester City è pronto a compiere un grande gesto per mettere tutti a tacere.

Foto: Bruzz