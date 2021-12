Ander Herrera: “Mbappe sarà il migliore per tanti anni. Ramos? Abituato a sentirsi importante”

Il centrocampista spagnolo del Psg Ander Herrera ha parlato della situazione in casa parigina e del suo futuro in nazionale con le furie rosse. Ecco le sue parole rilasciate a Mundo Deportivo: “In Europa ci sono 8-10 squadre con le stesse possibilità di vittoria. Il Real ha vinto tredici Champions e affronterà un club che non è mai stato campione d’Europa, quindi deve essere leggermente favorito. Al massimo partiamo alla pari. Ovviamente vogliamo vincere e ci proveremo, non c’è dubbio, ma non perché abbiamo Messi”. Su Sergio Ramos: “È abituato a sentirsi importante, a giocare e guidare la squadra. Non deve essere stato facile per lui”. Su Kylian Mbappe: “Kylian sarà il miglior giocatore al mondo per molti anni, ma siamo tutti d’accordo che Leo adesso è il numero uno. Non ci sono dubbi. Mbappé ha un’immensa umiltà e il desiderio di imparare da Leo. Rinnoverà? Per me c’è la possibilità, non gli mettiamo pressione. Tanti giocatori hanno rinnovato anche a marzo-aprile”. Sulla nazionale spagnola: “Ho avuto periodi ottimi e Luis Enrique non mi ha chiamato. Ci sono allenatori a cui piaci, ad altri no”. FOTO: Twitter Ander Hererra