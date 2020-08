Al termine del match vinto dal Bayern, ai microfoni dell’UEFA ha parlato Ander Herrera: “Penso che abbiamo fatto di tutto per vincere la partita. Abbiamo avuto cinque, sei occasioni. Loro ne hanno avute due o tre, ma hanno segnato quella decisiva nel secondo tempo. Ci sentiamo male per la nostra gente perché sappiamo quanto sia importante per i nostri tifosi e per la storia del club”.

Foto: ESPN