Ancora Zidane contro Simeone. Real e Atletico si contendono la Supercoppa spagnola

Zinedine Zidane e Diego Pablo Simeone, ancora una volta contro. Proprio come è già successo in altre svariate occasioni, su tutte la finale di Champions League disputata nel 2016 a San Siro e vinta dai Blancos ai rigori. Stavolta in palio c’è la Supercoppa spagnola, finale che si svolgerà domani al King Abdullah Sports City di Gedda. In palio, dunque, l’ennesimo trofeo e il derby di Madrid si accende ancor di più per l’occasione. Appuntamento alle ore 19:00, a seguire le probabili formazioni:

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Isco, Jovic, Rodrygo. Allenatore: Zidane.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Renan Lodi; Correa, Koke, Thomas, Saul; Morata, Joao Felix. Allenatore: Simeone.

Foto: Marca