Ancora Zaniolo, Udinese in vantaggio a Parma. 1-1 tra Genoa e Verona

29/11/2025 | 15:51:05

Conclusi i primi tempi delle due gare delle 15 in Serie A. L’Udinese conduce 1-0 a Parma. E’ sempre Zaniolo l’uomo decisivo per i friulani. Siamo al minuto 11′, Zaniolo arpiona alla grande un pallone in area sfruttando un’uscita decisamente rivedibile di Corvi e, dopo aver aggirato il portiere del Parma, insacca a porta vuota. Udinese avanti al Tardini a fine primo tempo.

A Marassi è 1-1 tra Genoa e Verona la sfida salvezza. Belghali al 21′ sblocca la contesa. Prima rete in A per il giocatore che porta avanti il Verona. Reazione del Genoa che pareggia al 40′ con il gol del bomber, Lorenzo Colombo. Un gol tanto atteso che finalmente arriva e rimette in carreggiata la squadra di De Rossi. E’ 1-1 a Marassi.

Foto: sito Udinese