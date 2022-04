Ancora un errore per Onana: “Me ne frego dei fischi. Non sono nella forma migliore, ma è la mia vita”

Il portiere Andre Onana, attualmente all’Ajax ma prossimo al passaggio all’Inter in estate, è finito ancora una volta al centro delle critiche: l’estremo difensore ha commesso infatti l’ennesimo errore della sua stagione, contribuendo al gol segnato dallo Sparta Rotterdam contro i lancieri. Intervenuto dopo il fischio finale ai microfoni di ESPN, il camerunense ha risposto ai tifosi che l’hanno fischiato.

Queste le sue parole: “Non sono influenzato dai fischi, possono cantare, possono piangere, possono fare quello che vogliono. Non me ne frega un ca**o. Non sono nella mia forma migliore in questo momento perché non ho giocato a lungo. Se si arrabbiano è un problema loro, se sono tristi è un problema loro. È così che sono diventato quello che sono. È la mia vita, che mi lascino scrivere la mia storia“.

Foto: Twitter personale Onana