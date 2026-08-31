Ancora super Roma: 4-0 a Lecce (doppietta Malen, Soulé e Mora)

31/08/2026 | 20:32:50

Dopo la Fiorentina altri 4 gol per la Roma che vince 4-0 a Lecce, con un margine anche stretto per i capitolini.

Dopo 3 minuti, vantaggio Roma con il solito Malen, che raddoppia al 23′. Al 25′ arriva anche il 3-0, è Soulé ha inserirsi nel tabellino.

Roma che spreca più volte la palla del 4-0, Malen spreca un paio di occasioni per la seconda tripletta di fila. Nella ripresa, il poker arriva con Mora, che insacca il 4-0 al 65′. Lecce praticamente inesistente, Roma super che sale a 6 punti, due 4-0 di fila e un segnale forte al campionato.

Foto: X Roma