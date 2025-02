Ancora Santi Gimenez, il Milan vince 1-0 contro il Verona

Il Milan vince 1-0 contro il Verona, decide la rete di Santi Gimenez. La prima occasione della gara arriva dopo appena 2′ con Sarr sfugge a Thiaw sulla destra e serve Duda: piatto destro centrale, Maignan non trattiene e palla in angolo. Al 25′ Reijnders si mette in proprio, salta un uomo e scarica un destro infido che Montipò devia in angolo. Al 33′ Gimenez batte in uscita Montipò, ma l’assistente ferma la gioia del centravanti messicano per posizione di fuorigioco. Appuntamento solo rimandato con il gol per El Bebote. Al 75′ il Milan passa in vantaggio proprio con il gol di Gimenez: Jimenez verticalizza per Leao, il portoghese supera Montipò con un appoggio morbido a Gimenez che insacca a porta spalancata. Primo gol per Gimenez a San Siro. Termina così 1-0 a San Siro, seconda vittoria consecutiva – in campionato – per i rossoneri di Sergio Conceiçao.

Foto: Instagram Milan