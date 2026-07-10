Ancora Merino sul finale! La Spagna batte 2-1 il Belgio e va in semifinale. Sfiderà la Francia

10/07/2026 | 23:00:31

Sarà la Spagna a sfidare la Francia nella prima semifinale del Mondiale. Gli iberici battono 2-1 il Belgio, come era accaduto con il Portogallo, la decide Merino nel finale, appena entrato.

La Spagna fa la partita e prova a scardinare la difesa del Belgio, che prova a difendere e ripartire con le frecce Doku e De Ketelaere.

Alla mezz’ora, Fabian Ruiz insacca il vantaggio iberico. Palla in mezzo per la conclusione di Oyarzabal, murato, sulla respinta c’è Fabian Ruiz a ribadire in rete.

La Spagna può raddoppiare, conclusione dal limite di Yamal, palla sul fondo. Lo stesso Yamal prova su calcio di punizione, para Courtois.

Nel momento migliore della Spagna, pareggia il Belgio. Cross di Castagne, si avventa di testa De Ketelaere per il pareggio dei diavoli rossi. Primo gol subito dalla Spagna in questo Mondiale e record di minuti di imbattibilità di Unai Simon che si ferma.

Nella ripresa c’è maggiore equilibrio. Il Belgio si gioca subito la carta Lukaku, la Spagna inserisce Ferran Torres. Al 69′ il Belgio perde Courtois, problema muscolare per il portiere, entra Lammens. La Spagna prova a spingere nel finale e De La Fuente si gioca ancora la carta Merino, l’uomo degli ultimi secondi.

All’88’ la rete. Si porta in avanti Cubarsi che calcia centralmente, papera clamorosa di Lammens, palla che rimane lì e insacca proprio Merino, 2-1 Spagna all’88’. Il Belgio si lecca le ferite, avanza la Spagna che si gode il pass per la semifinale. Ora sfida stellare alla Francia.

Foto: X FIFA World Cup