Ancora Mancini: “Abbiamo visto 52 ragazzi, alcuni sono molto bravi. Perché non giocano in Serie A?”

Nel corso della conferenza stampa tenuta quest’oggi, il CT della Nazionale italiana Roberto Mancini ha parlato dello stage che gli ha permesso di valutare 52 talenti: “I tre giorni sono stati ottimi, abbiamo visto più di 50 giocatori e quasi tutti bravi, con un grande futuro. Speriamo abbiano la possibilità di giocare. Chi è rimasto qui non è rimasto perché migliore degli altri, ma perché la mattina abbiamo la possibilità di allenarli e valutarli ancora meglio così da accorciare i tempi per questi giovani che hanno grandi qualità.

Lo stage un esperimento che verrà ripetuto? Quando io era ragazzo accadeva, almeno una volta al mese eravamo qui e credo si possa fare anche adesso. Abbiamo visto 52 ragazzi e alcuni erano giocatori che non conoscevamo. E alcuni sono molto bravi, come è possibile che non giochino in una squadra di Serie A? Per noi può essere molto utile“.

Foto: Twitter Azzurri