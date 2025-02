Ancora Kolo Muani dal 1′: Vlahovic verso la panchina contro il PSV

Da quando Kolo Muani ha messo piede a Torino, le quotazioni di Vlahovic sono scese in maniera vertiginosa. Dusan, infatti, si è quasi sempre accomodato in panchina, talvolta non riuscendo a trovare spazio neanche a gara in corso. Questo è sicuramente il momento più complesso per l’ex bomber della Fiorentina che, fino a questa stagione, non aveva mai provato la sensazione di essere messo da parte a favore di un neoacquisto della sessione invernale di calciomercato. Infatti, anche nella sfida contro il PSV di questa sera il serbo dovrebbe partire dalla panchina, con il francese che invece guiderà ancora una volta l’attacco della Juventus.

FOTO: Instagram Juventus