Ancora Frattesi: l’Italia conduce 1-0 su Israele all’intervallo

Ancora nel segno di Frattesi la Nazionale italiana. Gli azzurri conducono anche a Budapest, campo neutro per motivi di sicurezza, nella sfida contro Israele valida per la seconda giornata della Uefa Nations League. Primo tempo non esaltante, è l’Italia a fare la partita, a tenere il pallino del gioco, ma poche palle gol. Poi la solita incursione di Frattesi, al 37′, sblocca un match in equilibrio e permette agli Azzurri di comandare all’intervallo per 1-0.

Foto: twitter Azzurri