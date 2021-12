Ancora disordini in Francia: sospesa Paris Fc-Lione

Ancora disordini in Francia. Nell’intervallo di Paris FC-Lione, gara valida per il 32esimi della Coupe de France, i tifosi ospiti hanno lanciato alcuni fumogeni nei settori occupati dai sostenitori locali. In pochi minuti è saltata la calma e molti spettatori hanno invaso il campo per evitare di ritrovarsi coinvolti negli scontri. I giocatori non sono rientrati in campo per il secondo tempo, la gara è stata ufficialmente sospesa. Si attendono ulteriori informazioni. Foto: Twitter Lione