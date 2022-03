Ancora casi di Covid in Serie C: nuove positività in Turris e Taranto

Il Covid continua a colpire il mondo del calcio, con la Serie C che rimane la categoria maggiormente toccata: quest’oggi, infatti, le due squadre del Girone C al cui interno già nei giorni scorsi erano scoppiati focolai hanno comunicato l’emersione di ulteriori positività. Due di queste nella Turris, che portano ad undici il numero di componenti del gruppo squadra positivi, ragion per cui i corallini hanno chiesto il rinvio del recupero contro il Campobasso in programma domani e della sfida contro la Virtus Francavilla di domenica.

Cinque nuove positività anche nel Taranto, che comunica di aver ottemperato a tutte le procedure imposte dai protocolli.

Foto: Twitter Lega Pro