Anche Raiola e i suoi assistiti partecipano alla raccolta fondi: “Uniti vinciamo questa partita”

L’agente Mino Raiola e i suoi assistiti, da Donnarumma a Balotelli passando per De Ligt a De Vrij, hanno partecipato alla raccolta fondi per aiutare gli ospedali italiani nella lotta contro il Coronavirus. Questo il messaggio pubblicato su Instagram: “Uniti vinciamo questa partita. Ne siamo convinti. Ed è per questo che insieme abbiamo voluto dare il nostro contributo donando respiratori e mascherine ad alcune delle principali strutture ospedaliere delle zone più colpite da Covid-19. Forza Italia”.

Foto: Daily Star