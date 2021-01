Anche questa è ufficiale: Siligardi in prestito alla Reggiana

Così come vi avevamo anticipato l’altro giorno, adesso è arrivata anche l’ufficialità. Nuova avventura per Luca Siligardi, che si trasferirà in prestito alla Reggiana fino al termine della stagione. Lo ha comunicato lo stesso club emiliano attraverso i propri canali: “Benvenuto Luca Siligardi! L’attaccante correggese classe ‘88 vestirà la maglia granata in prestito dal FC Crotone fino al termine della stagione!“.

Foto: sito Parma