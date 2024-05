In casa Juventus arriva anche il saluto di Paul Pogba nei confronti di Massimiliano Allegri. “Grazie mister”, ha scritto il centrocampista francese in una stories su Instagram, con alcune foto che lo ritraggono insieme al tecnico toscano.

Pogba doveva essere la ciliegina sulla torta della Juventus, ma nelle due stagioni o per problemi fisici o infortunio e poi per la squalifica per doping, ha giocato pochissimo.

Foto: twitter Juve