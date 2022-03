Anche Mancini e Batistuta al “Franchi” per Fiorentina-Juventus

Tribuna d’onore ricca di ospiti al Franchi. La sfida tra Fiorentina e Juventus ha raccolto diversi spettatori di prestigio, tra cui anche il ct della Nazionale italiana Roberto Mancini, che valuterà le prestazioni in campo dei calciatori condonabili in vista dei prossimi playoff mondiali. Presenti anche l’ex difensore della Fiorentina Per Kroldrup ed Eduardo Macia, una volta uomo mercato dei viola. Presente anche Batistuta, sommerso da cori e applausi nel momento della sua apparizione.

Foto: Twitter Azzurri