Anche l’Inter sulle tracce di Yanis Massolin

27/01/2026 | 10:18:09

C’è anche l’Inter sulle tracce di Yanis Massolin, trequartista-esterno destro francese classe 2003 che si è messo in evidenza a Modena. Secondo quanto anticipato da Gianluigi Longari, i nerazzurri hanno puntato gli occhi su un ragazzo dalle indiscutibili qualità e che è stato sondato recentemente da club italiani e stranieri. Adesso si aggiunge l’Inter che ha evidentemente apprezzato le doti tecniche di Massolin e che potrebbe decidere di investire.

Foto: sito Modena