Anche l’Algeria scarica Benzema, il ct Belmadi: “Non servono altri attaccanti”

Karim Benzema, dopo un lungo periodo di assenza, è stato scaricato ufficialmente dalla Francia attraverso le dichiarazioni del presidente della Federcalcio transalpina Noël Le Graët. Successivamente l’attaccante del Real Madrid ha risposto aprendo alla possibilità di giocare (i regolamenti FIFA non lo consentono) con l’Algeria, Paese di origine della sua famiglia che in estate ha anche vinto la Coppa d’Africa. Intanto, il ct della Nazionale nordafricana Djamel Belmadi, ha rispedito al mittente l’improbabile proposta affermando: “Ho giocatori come Bounedjah, Slimani, Delort e Soudani. Non servono altri attaccanti. Sono molto contento”.

Foto: Benzema Twitter