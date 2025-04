Anche la Samp spegne le illazioni: “Nessun ruolo per Mancini”

Finalmente la parola fine. Abbiamo ripetuto in più occasioni che Roberto Mancini non avrebbe avuto alcun ruolo nella Samp, anche se lo avevano mandato in panchina, dietro una scrivania, ovunque. Una storia che ricorda un po’ quella di Paratici accostato da qualcuno al Milan con certezza (“è fatta, anche tra due mesi ma sarà lui il direttore sportivo”), evidentemente siamo nel mese dei pesci d’aprile. Per onestà dobbiamo aggiungere che non tutti gli organi di stampa si sono accodati alla notizia di lunedì scorso da parte di una tv satellitare che aveva dato per scontato il ritorno di Mancini, addirittura con la possibilità che andasse in panchina. Una situazione che mai ha avuto concretezza e sostanza. Ora anche la Samp ha pensato di spegnere qualsiasi illazione con il seguente comunicato: “A seguito delle recenti notizie apparse sugli organi di stampa, del messaggio pubblicato da Roberto Mancini nella serata di mercoledì e delle sue successive dichiarazioni, l’U.C. Sampdoria ritiene doveroso fare chiarezza. Mancini ha ribadito di non aver assunto alcun ruolo all’interno dell’ organigramma societario né di aver ricevuto incarichi formali. La sua presenza ieri presso il centro sportivo “Mugnaini” di Bogliasco testimonia la stima è la vicinanza nei confronti della società, del presidente Matteo Manfredi, dello staff tecnico e della squadra. L’U.C. Sampdoria ringrazia Roberto, nella consapevolezza che il legame profondo che lo unisce alla storia blucerchiata resterà sempre guida e motivo di orgoglio per i club e per tutti i suoi tifosi”.

Foto: Twitter Nazionale Arabia Saudita