Anche la finale della Fiorentina passa per i supplementari: finisce 2-1 al Franchi contro il Betis

08/05/2025 | 22:59:42

Come l’Inter, anche la Fiorentina si giocherà la finale Europa ai tempi supplementari. Finisce 2-1 al Franchi con i viola che ribaltano il Betis, vincendo 2-1 al 90′, stesso risultato in favore degli spagnoli all’andata. Una doppietta di Gosens ribalta la rete di Antony. Betis che passa in vantaggio con un bellissimo calcio di punizione di Antony. La Fiorentina reagisce subito. Al 34′ da corner, pareggia Gosens. Bella girata aerea del tedesco su calcio d’angolo battuto da Mandragora che ristabilisce la parità del Franchi. Fiorentina che la ribalta al 41′. Doppietta di Gosens che sfrutta un calcio d’angolo ben battuto da Adli, sul quale ruba il tempo a tutti l’esterno tedesco che di testa insacca ancora. Risultato complessivo ora in parità, 2-1 all’andata, 2-1 a Firenze. Nella ripresa, la Fiorentina attende il Betis che prova a pareggiare per tornare avanti nel discorso qualificazione. Chance dell’ex Napoli, Nata, che sfiora il 2-2. Gara che si scivola fino al minuto 85′, quando Mandragora con un calcio di punizione mette i brividi alla difesa del Betis. All’89’, miracolo di De Gea su Antony che salva la Fiorentina. Finisce 2-1 al Franchi, si va ai supplementari anche a Firenze per decidere la finalista, questa volta di Conference League.

Foto: sito Fiorentina