Anche il Bayern annuncia: “Principio di accordo col Barça per Coutinho”. La nota

Dopo l’annuncio del Barcellona attraverso le parole del dirigente Amor, arriva quello del Bayern Monaco in merito al trasferimento di Philippe Coutinho in Germania. A seguire la nota dei bavaresi: “Bayern e Barcellona hanno concordato in linea di principio il trasferimento di Philippe Coutinho a Monaco. Il brasiliano arriverebbe inizialmente in prestito per un anno. Quindi ci sarebbe poi la possibilità per il Bayern di acquistare la superstar brasiliana. Si prevede che Coutinho nei prossimi giorni sarà a Monaco per le visite mediche e chiarire i dettagli del suo contratto”.

Foto: AS