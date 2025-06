Ancelotti: “Zero gol subiti con il Brasile? Sono italiano. Neymar può giocare ovunque”

11/06/2025 | 09:59:12

Il CT del Brasile Carlo Ancelotti ha commentato la vittoria dei verdeoro contro il Paraguay, che ha spedito la Seleccion ai Mondiali 2026. Riguardo al non aver subito gol nelle sue prime due partite con il Brasile: “Sono italiano. La squadra non ha subito gol grazie a una eccellente prestazione difensiva, e i giocatori di centrocampo hanno fatto uno sforzo straordinario, come Casemiro. Sono felice anche di questo, ma anche perché siamo al Mondiale. Ho visto Neymar in hotel e ci siamo abbracciati. Quando è in salute, può giocare ovunque in campo. Oggi può giocare nello stesso ruolo di Cunha, come numero 10. In questa posizione, può essere estremamente pericoloso. Neymar e Rodrygo? Abbiamo giocato con quattro attaccanti e la squadra era equilibrata. Giocare con quattro, tre o due attaccanti non è un problema. Si tratta di avere dieci giocatori che corrono e si sacrificano”.

Foto: X Fifa