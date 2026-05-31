Ancelotti: “Wesley strepitoso a Roma. Ma in Nazionale giocherà a destra”

31/05/2026 | 13:30:03

Carlo Ancelotti, CT del Brasile, si è soffermato anche su alcuni singoli come Wesley, ottimo elemento della Roma: “Wesley è andato molto bene alla Roma come terzino sinistro. È stata una sorpresa. Ma abbiamo bisogno di lui qui come terzino destro. Agirà come terzino destro”.

In quella posizione con lui potrebbe esserci Ibañez, che ha più un profilo difensivo. Anche Danilo può giocare in quella posizione. L’altra parte è ben definita con Douglas Santos e Alex Sandro”. Il ct brasiliano ha poi aggiunto: “Domani giocheranno tutti i giocatori perché è una partita di preparazione. Una partita importante per salutare i nostri tifosi e lo stadio”.

Foto: sito Brasile