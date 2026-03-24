Ancelotti: “Wesley sta facendo molto bene alla Roma. Ho ancora molti dubbi per i convocati dei Mondiali”

24/03/2026 | 21:25:36

Il ct del Brasile Carlo Ancelotti ha parlato in una intervista concessa a SBT Brasil sul suo futuro: “Ci sono quattro o cinque posti e in questo senso abbiamo molti dubbi. “Per questo ho chiamato giocatori che non conosco molto. Cerco un difensore, due per il centrocampo e altri due per l’attacco. La concorrenza è grandissima. La fortuna della nazionale è che i giocatori hanno moltissimo talento. Wesley sta facendo molto bene alla Roma. Per la nostra squadra, sono soddisfatto. I terzini sono sempre stati importanti per il Brasile, ora c’è un po’ di carenza in quel ruolo. Se hai un’ala che spinge molto, non serve un terzino che appoggi altrettanto l’azione”.

Foto: instagram CBF