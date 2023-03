Ancelotti: “Vorrei il Milan in finale, non ai quarti”

Intervenuto ai microfoni di Movistar, il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha così parlato della partita vinta contro il Liverpool che hanno raggiunto i quarti di finale: “Abbiamo giocato bene, non abbiamo difeso col blocco basso. Abbiamo fatto la partita che volevamo fare. È un club di signori. Hanno omaggiato Amancio e da parte loro è stato molto bello da parte loro”. E sulla domanda sui quarti di finale: “Chi vorrei incontrare? Non saprei, ma il Milan lo vorrei in finale, non ai quarti”.

Foto: Sito Real