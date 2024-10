Nella cerimonia di Parigi per il Pallone d’Oro, Carlo Ancelotti è stato eletto come miglior allenatore di un club maschile. Il tecnico del Real Madrid, non presente alla cerimonia come tutti i Blancos, ha ringraziato direttamente dal proprio profilo X: “Voglio ringraziare la mia famiglia, il mio presidente, il mio club, i miei giocatori e soprattutto Vini e Carvajal”

Foto: X Ballon D’or