Ancelotti: “Voglio preservare i calciatori stanchi, ma la squadra resterà molto competitiva”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha così parlato in conferenza stampa della formazione che metterà in campo domani contro il Getafe: “Ci sono tante squadre che scelgono le partite… non è il nostro caso. Voglio preservare i giocatori che sono stanchi, ma quelli che stanno bene scenderanno in campo. La squadra di domani sarà molto competitiva. Non posso dare la formazione ora perché non voglio dare un vantaggio al mio amico José Bordalás”.

Foto: sito Real