Ancelotti: “Voglio continuare a scrivere la storia del Real. Mbappé? Buone sensazioni”

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha presentato la sfida contro il Pachuca, finale della Coppa Intercontinentale. e si è detto entusiasta dell’occasione di allargare il palmares del club: “Siamo molto entusiasti di essere qui perché evidentemente abbiamo fatto bene. È un regalo, come lo è anche per il Pachuca. Ci dà molta emozione e cercheremo di vincerlo tenendo conto delle difficoltà. L’emozione del momento è quella di essere qui”.

Può diventare l’allenatore con più titoli della storia del Real Madrid… “È qualcosa di importante anche per me, ottenere tanto successo con questo club. Penso di aver fatto un buon lavoro e voglio continuare a farlo”.

Come sta Mbappé? “La situazione di Kylian è semplice, ha allenato ieri e ha avuto buone sensazioni. Oggi sarà importante vedere come si sente, dovrà valutare le sue sensazioni. Se sta bene, giocherà, ma se c’è un minimo rischio, non lo farà. Le sensazioni di ieri sono state molto buone e siamo ottimisti”.

Sulla posizione migliore per lui in campo: “Mbappé è un giocatore fantastico e credo che non abbia ancora raggiunto il suo livello migliore, anche se ha giocato a un buon livello nelle ultime 2-3 partite. Può giocare in qualsiasi posizione tra quelle offensive, gioca dove lo metto e con la sua qualità può giocare dove vuole.”

Foto: twitter Real Madrid